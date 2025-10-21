الثلاثاء 2025-10-21 10:18 م
 

الغذاء والدواء تغلق مصنعًا مخالفًا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية

الثلاثاء، 21-10-2025 09:22 م
الوكيل الإخباري-   أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة في إقليم العاصمة، مصنعًا مخالفًا ومنشأته الخارجية ينتج منتجات صحون وكرتون غير مطابقة للمتطلبات الخاصة بالمواد المعدة للتلامس مع الغذاء.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن المصنع غير حاصل على الموافقات الرسمية اللازمة من المؤسسة لإنتاج مواد تعبئة وتغليف معدة للتلامس مع الغذاء، إضافة إلى عدم مراعاة الاشتراطات الصحية واشتراطات النظافة العامة، مشيرة إلى حجز كمية من مواد التعبئة والتغليف المخالفة قدرت بنحو طنين.

وأهابت المؤسسة ضرورة التأكد من وجود إشارة صنف غذائي أو رمز "الكأس والشوكة" على العبوة أو الغلاف الملامس للأغذية، ما يدل على أن المنتج آمن للتلامس مع الغذاء، لافتة إلى أن الغذاء يعتبر غير صالح للاستهلاك في حال كانت العبوة التي تحتوي عليه مصنعة من مواد غير معدة للتلامس مع الغذاء.

ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.
 
 
