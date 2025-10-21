الغذاء والدواء تغلق مصنعًا مخالفًا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن المصنع غير حاصل على الموافقات الرسمية اللازمة من المؤسسة لإنتاج مواد تعبئة وتغليف معدة للتلامس مع الغذاء، إضافة إلى عدم مراعاة الاشتراطات الصحية واشتراطات النظافة العامة، مشيرة إلى حجز كمية من مواد التعبئة والتغليف المخالفة قدرت بنحو طنين.
وأهابت المؤسسة ضرورة التأكد من وجود إشارة صنف غذائي أو رمز "الكأس والشوكة" على العبوة أو الغلاف الملامس للأغذية، ما يدل على أن المنتج آمن للتلامس مع الغذاء، لافتة إلى أن الغذاء يعتبر غير صالح للاستهلاك في حال كانت العبوة التي تحتوي عليه مصنعة من مواد غير معدة للتلامس مع الغذاء.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تدعو أوروبا لفتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الماهرة من الأردن
-
معنيون: عجلون نموذج رائد للسياحة التعليمية يعزز الوعي والانتماء
-
تمرين إخلاء وهمي في مستشفى زايد بالعقبة
-
اتحاد العمال: عملية تسجيل عقود المعلمين في المدارس الخاصة تسير بشكل منتظم
-
وزير الداخلية: الأردن يستضيف حالياً 3.5 مليون لاجئ من 43 دولة
-
الجامعة الأردنية تشارك بتنظيم فعاليات ماراثوني الأطفال وبرومين عمان 2025
-
وزير التربية يتفقد مدارس في لواء القويسمة ويتابع انتخابات البرلمان الطلابي
-
إطلاق مشاريع جديدة لتعزيز الصناعة الخضراء في الأردن