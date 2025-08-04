إيعاز هام من وزير الداخلية اعتبارا من الثلاثاء

الوكيل الإخباري- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحكام الإداريين بالإفراج عن (572) موقوفا إداريا، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

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ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.