الثلاثاء 2025-08-05 10:10 ص
 

إيعاز هام من وزير الداخلية اعتبارا من الثلاثاء

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 04-08-2025 07:27 م

الوكيل الإخباري- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحكام الإداريين بالإفراج عن (572) موقوفا إداريا، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

اضافة اعلان


ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.


ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أحد عناصر ادارة السير في الميدان

أخبار محلية الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة واستمرار ضبابية الرسوم الجمركية

ىى

طب وصحة إهمال التهاب الضرس قد يصيبك بمشاكل خطيرة في الغدة الدرقية

قلقلقل

منوعات لا للحشرات في المنزل! 8 نصائح ذكية لتهوية آمنة في الصيف

نننن

منوعات كيف تحفظين البقوليات والحبوب لأطول فترة؟ إليك 4 خطوات فعّالة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث تاريخ الأردن

تتت

منوعات طلب مثير للجدل.. حيوانات أليفة لتغذية حيوانات مفترسة في الدنمارك

ه

منوعات ذعر في بريطانيا بعد العثور على "فأر بحجم قطة" داخل منزل - صور



 
 





الأكثر مشاهدة