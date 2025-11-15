السبت 2025-11-15 07:48 م
 

وزير الإدارة المحلية يتابع جاهزية بلديتي جرينة والفحيص للحالة الجوية

وزارة الإدارة المحلية
وزارة الادارة المحلية
 
السبت، 15-11-2025 07:27 م
الوكيل الإخباري-   تابع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم السبت، جاهزية بلديتي جرينة في محافظة مادبا، والفحيص في محافظة البلقاء، للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها المملكة منذ يوم أمس، والتي رافقها تساقطٌ كثيف للأمطار نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي.اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة تفقد المصري خلال جولته الميدانية سير العمل في البلديتين، واطلع على إجراءات رفع الجاهزية التي كانت الوزارة وجهت إليها مسبقاً للتعامل مع المنخفض الجوي، خاصة فيما يتعلق بأعمال تصريف مياه الأمطار وفتح شبكات التصريف ورقابة مواقع تجمع المياه وتصريفها.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يتابع جاهزية بلديتي جرينة والفحيص للحالة الجوية

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية 58 مهندسا يؤدون القسم القانوني في الطفيلة

مدينة الحسن للشباب

أخبار محلية مدينة الحسن للشباب توقع وأكاديمية "جولد ستيم" اتفاقية تعاون

الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لغزة من صندوق الطوارئ

عربي ودولي قرار أممي بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تعبيرية

أخبار محلية المناطق الحرة: منع تصدير المركبات من الصين لن يؤثر على السوق المحلي

مركز التوثيق الملكي الأردني

أخبار محلية "التوثيق الملكي" يصدر كتابا حول الجيش الشعبي

وزارة الشباب

أخبار محلية مركز إعداد القيادات الشبابية يطلق دورة مدربي كرة السلة

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة