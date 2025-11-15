وزير الإدارة المحلية يتابع جاهزية بلديتي جرينة والفحيص للحالة الجوية

وبحسب بيان للوزارة تفقد المصري خلال جولته الميدانية سير العمل في البلديتين، واطلع على إجراءات رفع الجاهزية التي كانت الوزارة وجهت إليها مسبقاً للتعامل مع المنخفض الجوي، خاصة فيما يتعلق بأعمال تصريف مياه الأمطار وفتح شبكات التصريف ورقابة مواقع تجمع المياه وتصريفها.
