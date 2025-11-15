صناعة إربد تطلق برنامجا حول ممارسات التصنيع الجيد

الوكيل الإخباري- أطلقت غرفة صناعة إربد برنامجًا تدريبيًا بعنوان "ممارسات التصنيع الجيد"، والذي يستهدف العاملين في القطاعين الغذائي والدوائي في محافظات الشمال، بهدف رفع سوية المعرفة المهنية وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليًا.

اضافة اعلان