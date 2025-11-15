صناعة إربد تطلق برنامجا حول ممارسات التصنيع الجيد

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار حرص الغرفة على دعم الصناعات الوطنية وتمكين المؤسسات الخدمية من تطوير مهارات كوادرها، وبما ينعكس إيجابًا على مستوى الإنتاج والتنافسية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
الأمير عمر بن فيصل يرعى اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة
-
تنظيم الاتصالات تتلقى 4494 شكوى خلال العام الماضي
-
الملك يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد
-
خرفان: تطور ملموس في خدمات المخيمات
-
إشهار جمعية “أردن المستقبل” في عمّان
-
النعيمات يقترب من كتابة اسمه كأبرز هدافي المنتخب عبر التاريخ