السبت 2025-11-15 10:52 م
 

صناعة إربد تطلق برنامجا حول ممارسات التصنيع الجيد

124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز
غرفة صناعة إربد
 
السبت، 15-11-2025 08:52 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت غرفة صناعة إربد برنامجًا تدريبيًا بعنوان "ممارسات التصنيع الجيد"، والذي يستهدف العاملين في القطاعين الغذائي والدوائي في محافظات الشمال، بهدف رفع سوية المعرفة المهنية وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليًا.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار حرص الغرفة على دعم الصناعات الوطنية وتمكين المؤسسات الخدمية من تطوير مهارات كوادرها، وبما ينعكس إيجابًا على مستوى الإنتاج والتنافسية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 
 
