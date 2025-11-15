منتدون يستذكرون الشاعر الراحل ابو عبيد

وأكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة الذي رعى الأمسية أهمية استذكار الشاعر نايف أبو عبيد، القامة الوطنية العروبية، الذي كان مسكونا بتراثه الأردني، محبًا للغته وثقافته، وكان عاشقًا للوطن والأرض مفتونا بالقرية التي كتب بصوتها وبروحها وظلال أشجارها وعشبها، ورسم تفاصيل صباحاتها ولون قمحها "بأغنيات للأرض".
-
أخبار متعلقة
-
الأمير عمر بن فيصل يرعى اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة
-
تنظيم الاتصالات تتلقى 4494 شكوى خلال العام الماضي
-
الملك يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد
-
خرفان: تطور ملموس في خدمات المخيمات
-
إشهار جمعية “أردن المستقبل” في عمّان
-
النعيمات يقترب من كتابة اسمه كأبرز هدافي المنتخب عبر التاريخ