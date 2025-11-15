السبت 2025-11-15 10:52 م
 

منتدون يستذكرون الشاعر الراحل ابو عبيد

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول
وزارة الثقافة
 
السبت، 15-11-2025 08:10 م

الوكيل الإخباري-    استذكر مثقفون وأدباء وشعراء في أمسية ثقافية نظمها منتدى نايف أبو عبيد الثقافي ومؤسسة إعمار إربد اليوم السبت بالتعاون مع وزارة الثقافة، الشاعر الراحل نايف أبو عبيد وذلك في الذكرى السادسة لرحيله.

اضافة اعلان


وأكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة الذي رعى الأمسية أهمية استذكار الشاعر نايف أبو عبيد، القامة الوطنية العروبية، الذي كان مسكونا بتراثه الأردني، محبًا للغته وثقافته، وكان عاشقًا للوطن والأرض مفتونا بالقرية التي كتب بصوتها وبروحها وظلال أشجارها وعشبها، ورسم تفاصيل صباحاتها ولون قمحها "بأغنيات للأرض".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدى لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف

أخبار محلية الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية تنظيم الاتصالات تتلقى 4494 شكوى خلال العام الماضي

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد

خرفان: تطور ملموس في خدمات المخيمات

أخبار محلية خرفان: تطور ملموس في خدمات المخيمات

تحت رعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي

أخبار محلية إشهار جمعية “أردن المستقبل” في عمّان

يزن النعيمات

أخبار محلية النعيمات يقترب من كتابة اسمه كأبرز هدافي المنتخب عبر التاريخ

124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز

أخبار محلية صناعة إربد تطلق برنامجا حول ممارسات التصنيع الجيد



 
 





الأكثر مشاهدة