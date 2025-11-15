منتدون يستذكرون الشاعر الراحل ابو عبيد

الوكيل الإخباري- استذكر مثقفون وأدباء وشعراء في أمسية ثقافية نظمها منتدى نايف أبو عبيد الثقافي ومؤسسة إعمار إربد اليوم السبت بالتعاون مع وزارة الثقافة، الشاعر الراحل نايف أبو عبيد وذلك في الذكرى السادسة لرحيله.

اضافة اعلان