وزارة الأشغال تتعامل مع 80 بلاغا خلال الظروف الجوية السائدة

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان الميدانية مع 80 بلاغا منذ بدء تأثر المملكة بالمنخفض الجوي، وفقا لمدير عمليات الطوارئ في الوزارة خالد الجزازي.

وقال الجزاري إنّ كوادر الوزارة تعاملت مع 50 بلاغا يومي الخميس والجمعة، فيما تعاملت مع 30 بلاغا اليوم، مؤكدا أن فرق الوزارة استجابت لجميع البلاغات والشكاوى.



وبين أن جميع الملاحظات التي تم التعامل معها هي ملاحظات اعتيادية في مثل هذه الظروف الجوية ولم يتم التعامل مع اي ملاحظة لارتفاع منسوب المياه أو ملاحظة أثرت على سلاسة الحركة المرورية على الطرق.