وزارة الأشغال تتعامل مع 80 بلاغا خلال الظروف الجوية السائدة

وقال الجزاري إنّ كوادر الوزارة تعاملت مع 50 بلاغا يومي الخميس والجمعة، فيما تعاملت مع 30 بلاغا اليوم، مؤكدا أن فرق الوزارة استجابت لجميع البلاغات والشكاوى.
وبين أن جميع الملاحظات التي تم التعامل معها هي ملاحظات اعتيادية في مثل هذه الظروف الجوية ولم يتم التعامل مع اي ملاحظة لارتفاع منسوب المياه أو ملاحظة أثرت على سلاسة الحركة المرورية على الطرق.
وأوضح الجزازي أن أبرز الملاحظات والشكاوى التي وردت للوزارة تمحورت حول الانجرافات التي تحدث بسبب مياه الأمطار على الطرقات، وتجمع المياه عند أبواب العبارات نتيجة تراكم الترسبات.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة
-
تنظيم الاتصالات تتلقى 4494 شكوى خلال العام الماضي
-
الملك يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد
-
خرفان: تطور ملموس في خدمات المخيمات
-
إشهار جمعية “أردن المستقبل” في عمّان
-
النعيمات يقترب من كتابة اسمه كأبرز هدافي المنتخب عبر التاريخ
-
صناعة إربد تطلق برنامجا حول ممارسات التصنيع الجيد