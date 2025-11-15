السبت 2025-11-15 10:51 م
 

المعايطة يؤكد أهمية منح الشباب مساحة أوسع في الأحزاب

مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب في عمّان
الهيئة المستقلة للانتخاب
 
السبت، 15-11-2025 08:18 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أهمية منح الشباب مساحة أوسع داخل الأحزاب، واعتماد معايير الحاكمية الرشيدة التي ينبغي على الأحزاب السياسية الالتزام بها.

وبحسب بيان للهيئة اليوم السبت، بين المعايطة خلال ندوة حوارية نظمها حزب الميثاق الوطني، بعنوان "فرصنا المستقبلية" بالتعاون مع مؤسسة محافظتي للعمل التطوعي، أن دور الأحزاب يتمثل بإقناع المواطنين ببرامجها ونيل ثقتهم وأصواتهم للوصول إلى البرلمان والمساهمة لاحقاً في تشكيل الحكومات، لافتًا إلى أن من ركائز العمل الحزبي الانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، وتعزيز الانسجام بين الكتل البرلمانية والأحزاب التي تمثلها.

وأضاف بحضور أمين عام الحزب بالوكالة عبيد ياسين وقيادات الحزب، إن الأحزاب السياسية تُعد شريكاً أساسياً للهيئة في مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت العديد من البرامج الرامية إلى رفع كفاءة الأحزاب، بما في ذلك برامج بناء القدرات الموجهة للمرأة والشباب.

وأشار المعايطة إلى تأكيد جلالة الملك في خطاب العرش، خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، إلى أهمية استمرار مسار التحديث السياسي وتطوير الأحزاب، وأن تستند برامجها إلى الواقع الوطني، مؤكدا أن مهمة الهيئة هي تطبيق القانون، وهو ما يشكّل أساس نجاحها في إدارة العمليات الانتخابية، إذ لا يمكن تحقيق الديمقراطية دون سيادة القانون.

 
 
