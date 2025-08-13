اتحاد العمال: : تصريحات نتنياهو مجرد أوهام والأردن سيبقى سداً منيعاً

09:30 م

الوكيل الإخباري- اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن التصريحات الاستفزازية التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما أسماه بـ"إسرائيل الكبرى"، والتي زعم أنها تشمل أراضي فلسطين وأجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر، مجرد أوهام، ومحاولة مكشوفة وبائسة للنيل من السيادة الوطنية الأردنية، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.





وأكد رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان صحفي، أن هذه المزاعم تمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني، ولكنها لن تنال من منعة الأردن وسيادته، إذ تقف على رأسه قيادة هاشمية حكيمة، أسست دولة ذات سيادة راسخة، وتمتلك جيشًا قويًا يحميها، وشعبًا يعرف كيف يرد على التهديد بالفعل قبل القول.



وأضاف الفناطسة أن كل شبر من تراب الأردن خط أحمر، وأن أي مشروع لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين سيواجه بالرفض التام من قبل عمال الأردن كافة، وأبناء المجتمع الأردني.



ولفت الفناطسة إلى أن مواقف الأردن بقيادته الهاشمية ثابتة وراسخة في مواجهة كل المشاريع التوسعية، وقد عبّر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مرارًا وتكرارًا، برفض أي مشاريع وخطط لفرض حلول على حساب الأردن أو تصفية القضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن تصريحات نتنياهو تعكس العقلية العدوانية التوسعية للمشروع الصهيوني منذ نشأته، وأنها تهدف لإحياء أطماعه في المنطقة، مؤكدًا أن الشعب الأردني قيادةً وجيشًا وشعبًا لن يسمح بأي مساس بسيادته أو بأمنه القومي.



واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن الانسجام بين الموقف الشعبي والرسمي في الأردن يشكّل صمام أمان للأمن القومي، وأن أي محاولة لفرض واقع جديد على حساب الأردن أو فلسطين سيتحطم على صخرة الإرادة الوطنية التي لا يمكن اختراقها، مؤكدًا أن عمال الأردن كانوا على الدوام في خندق الوطن وخلف قيادتهم الهاشمية.