وزارة الدفاع التركية: أنقرة ستساعد دمشق بأنظمة أسلحة ومعدات بموجب اتفاق

وأضاف المصدر في تصريحات للصحفيين في أنقرة أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة لم تف بأي من الشروط المنصوص عليها في اتفاق آذار مع دمشق بشأن دمج الجماعة في أجهزة الدولة السورية، وأضاف أن أنقرة تتوقع أن تحترم الاتفاق على وجه السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
العراق يدين تصريحات الاحتلال بشأن رؤية إسرائيل الكبرى
-
مسيّرات أوكرانية تتسبب بحرائق في منطقتين روسيّتين واشتعال مصفاة نفط
-
واتساب: روسيا تحاول حظر التطبيق
-
40 وفاة على الأقل بالكوليرا خلال أسبوع في دارفور
-
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن
-
ترامب يوافق على منح أوكرانيا ضمانات أمنية
-
شركة ألمانية تدرس الالتفاف على حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل
-
الولايات المتحدة تخفف العقوبات المضادة لروسيا حتى 20 أغسطس