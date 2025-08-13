انحسار الموجة الحارة عن الأردن في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان يوم الجمعة يتراجع تأثير الموجة الحارة عن المملكة ، حيث يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الطقس حار نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية وحار في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان



ويكون الطقس ليلا معتدل في أغلب المناطق وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.