انحسار الموجة الحارة عن الأردن في هذا الموعد

ويكون الطقس ليلا معتدل في أغلب المناطق وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
و تنحسر الموجة الحارة عن المملكة السبت حيث توالي درجات الحرارة إنخفاضها لتقترب من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد تحذر من طقس الاربعاء
-
الأرصاد: غيوم رعدية وأمطار وسيول في هذه المناطق الليلة
-
تطورات الموجة الحارة.. وموعد انحسارها عن المملكة
-
الأرصاد: تشكل غيوم رعدية في مختلف المناطق
-
حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة اليوم - تحذيرات
-
الأرصاد تحذر من الغبار شرقي عمان وطريق المطار
-
تطورات الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة .. أمطار قد يصحبها الرعد
-
الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وزخات محلية محتملة الأحد والاثنين