الأربعاء 2025-08-13 09:56 ص
 

انحسار الموجة الحارة عن الأردن في هذا الموعد

تعبيرية
 
الأربعاء، 13-08-2025 08:13 ص

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان يوم الجمعة يتراجع تأثير الموجة الحارة عن المملكة ، حيث يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الطقس حار نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية وحار في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان


ويكون الطقس ليلا معتدل في أغلب المناطق وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


و تنحسر الموجة الحارة عن المملكة السبت حيث توالي درجات الحرارة إنخفاضها لتقترب من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.

 
 
gnews

