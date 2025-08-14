العراق يدين تصريحات الاحتلال بشأن رؤية إسرائيل الكبرى

12:19 م

الوكيل الإخباري- أدانت وزارة الخارجية العراقية تصريحات السلطات الإسرائيلية حول ما يُسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، التي تكشف الأطماع التوسعية والسعي لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.





وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تمثل استفزازا لسيادة الدول وانتهاكا للقانون الدولي، مشددة على أن مثل هذه السياسات تتطلب موقفا عربيا ودوليا موحدا لردع الاحتلال ومنعه من تنفيذ مخططاته التوسعية.