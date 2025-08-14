الخميس 2025-08-14 02:41 م
 

العراق يدين تصريحات الاحتلال بشأن رؤية إسرائيل الكبرى

علم العراق
علم العراق
 
الخميس، 14-08-2025 12:19 م
الوكيل الإخباري-   أدانت وزارة الخارجية العراقية تصريحات السلطات الإسرائيلية حول ما يُسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، التي تكشف الأطماع التوسعية والسعي لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تمثل استفزازا لسيادة الدول وانتهاكا للقانون الدولي، مشددة على أن مثل هذه السياسات تتطلب موقفا عربيا ودوليا موحدا لردع الاحتلال ومنعه من تنفيذ مخططاته التوسعية.
 
 
