التعليم العالي تصدر "أنفوجرافيك" يوضح آلية الاستفادة من المكارم الملكية

وتشمل المكارم الملكية "المكرمة الملكية السامية لأبناء العاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمتقاعدين منهم، المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم والمتقاعدين منهم، المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات والمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة".
وأكدت الوزارة أن إطلاق هذا الانفوجرافيك يأتي ضمن الحملة الإعلامية التوعوية التي تقوم بها التي تهدف إلى إيصال المعلومات الدقيقة والصحيحة لأبنائها الطلبة وذويهم في موعد مناسب يضمن لهم الاستفادة من جميع الفرص المتاحة.
