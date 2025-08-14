التعليم العالي تصدر "أنفوجرافيك" يوضح آلية الاستفادة من المكارم الملكية

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، انفوجرافيك يوضح للطلبة آلية تقديم طلبات الاستفادة من المكارم الملكية السامية الأربعة التي تضمنتها السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية.

وتشمل المكارم الملكية "المكرمة الملكية السامية لأبناء العاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمتقاعدين منهم، المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم والمتقاعدين منهم، المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات والمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة".