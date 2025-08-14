الخميس 2025-08-14 11:54 ص
 

التعليم العالي تصدر "أنفوجرافيك" يوضح آلية الاستفادة من المكارم الملكية

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
 
الخميس، 14-08-2025 11:46 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، انفوجرافيك يوضح للطلبة آلية تقديم طلبات الاستفادة من المكارم الملكية السامية الأربعة التي تضمنتها السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية.

اضافة اعلان


وتشمل المكارم الملكية "المكرمة الملكية السامية لأبناء العاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمتقاعدين منهم، المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم والمتقاعدين منهم، المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات والمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة".


وأكدت الوزارة أن إطلاق هذا الانفوجرافيك يأتي ضمن الحملة الإعلامية التوعوية التي تقوم بها التي تهدف إلى إيصال المعلومات الدقيقة والصحيحة لأبنائها الطلبة وذويهم في موعد مناسب يضمن لهم الاستفادة من جميع الفرص المتاحة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أدانت جمهورية مصر العربية الشقيقة تصريحات بنيامين نتنياهو حول ما يُسمّى بـ"إسرائيل الكبرى". وطالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، بإيضاحات حول تلك التصريحات، في ظل ما تعكسه من إثارة لعدم

فلسطين مصر تدين تصريحات بنيامين نتنياهو حول إسرائيل الكبرى

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية التعليم العالي تصدر "أنفوجرافيك" يوضح آلية الاستفادة من المكارم الملكية

غغعغعغعغع

فن ومشاهير يوم مصيري.. هذا ما كشفه إعلامي شهير عن حالة أنغام الصحية

غال

فن ومشاهير MTV توقف ديانا فاخوري عن الهواء بسبب التجميل

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية "القبول الموحد" تتلقى 40 ألف طلب حتى الخميس

ارشيفية

عربي ودولي مسيّرات أوكرانية تتسبب بحرائق في منطقتين روسيّتين واشتعال مصفاة نفط

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قيادة العمليات المشتركة الإماراتي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قيادة العمليات المشتركة الإماراتي



 
 





الأكثر مشاهدة