مصر تدين تصريحات بنيامين نتنياهو حول إسرائيل الكبرى

الخميس، 14-08-2025 11:48 ص
أدانت جمهورية مصر العربية الشقيقة تصريحات بنيامين نتنياهو حول ما يُسمّى بـ"إسرائيل الكبرى".


وطالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، بإيضاحات حول تلك التصريحات، في ظل ما تعكسه من إثارة لعدم الاستقرار، ورفض لتبنّي خيار السلام في المنطقة، وإصرار على التصعيد، وهو ما يتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام، والراغبة في تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وأكدت مصر أنه لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة إلى المفاوضات، وإنهاء الحرب على غزة، وصولًا إلى إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، ووفق القرارات الدولية ذات الصلة.
 
 
