"القبول الموحد" تتلقى 40 ألف طلب حتى الخميس

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الوكيل الإخباري-   بلغ عدد طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية 40 ألف طلب حتى صباح الخميس، وفق ما أفاد مدير وحدة القبول الموحد مهند الخطيب.

وبين الخطيب ، الخميس، أن 6 آلاف طلب استقبلتها الوحدة لمرحلة الدبلوم المتوسط.


وأعاد الخطيب التأكيد على قرار مجلس التعليم العالي الرامي إلى تخفيض أعداد المقبولين في تخصصي الطب وطب الأسنان للعام الدراسي 2025- 2026، مشيرا إلى أنه سيقبل في هذا العام 640 طالبا موزعين على 6 جامعات، مقابل 256 طالبا في تخصص طب الأسنان موزعين على 4 جامعات.


وذكّر الخطيب بقرار مجلس التعليم العالي بتخفيض نسبة القبول في التخصصات المشبعة بنسبة 50% والهادف إلى تخفيض أعداد الخريجين من هذه التخصصات تحسبا لالتحاقهم بصفوف البطالة.


وكشف الخطيب عن استحداث 30 تخصصا جديدا تواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات السوق.


وعن موعد تقديم طلبات القبول لأبناء الأردنيات، قال الخطيب إن موعد تقديمها سيكون بعد إعلان نتائج القبول الموحد للطلبة الأردنيين.

 
 
