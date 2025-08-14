"القبول الموحد" تتلقى 40 ألف طلب حتى الخميس

الوكيل الإخباري- بلغ عدد طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية 40 ألف طلب حتى صباح الخميس، وفق ما أفاد مدير وحدة القبول الموحد مهند الخطيب.

وبين الخطيب ، الخميس، أن 6 آلاف طلب استقبلتها الوحدة لمرحلة الدبلوم المتوسط.



وأعاد الخطيب التأكيد على قرار مجلس التعليم العالي الرامي إلى تخفيض أعداد المقبولين في تخصصي الطب وطب الأسنان للعام الدراسي 2025- 2026، مشيرا إلى أنه سيقبل في هذا العام 640 طالبا موزعين على 6 جامعات، مقابل 256 طالبا في تخصص طب الأسنان موزعين على 4 جامعات.



وذكّر الخطيب بقرار مجلس التعليم العالي بتخفيض نسبة القبول في التخصصات المشبعة بنسبة 50% والهادف إلى تخفيض أعداد الخريجين من هذه التخصصات تحسبا لالتحاقهم بصفوف البطالة.



وكشف الخطيب عن استحداث 30 تخصصا جديدا تواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات السوق.