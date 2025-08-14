الخميس 2025-08-14 02:42 م
 

أطباء بلا حدود في غزة: إسرائيل جعلت الجوع سلاحا

غزة
غزة
 
الخميس، 14-08-2025 12:05 م

الوكيل الإخباري-   قال منسق الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود بغزة ان خطة توزيع الغذاء العسكرية حولت الجوع إلى سلاح.

وأضاف "مؤسسة غزة الإنسانية فخ موت، والوضع الإنساني في غزة خطير".

 
 
