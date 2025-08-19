اتفاقية تعاون بين "الإدارة العامة" و"الحسين للسرطان" لتعزيز التدريب وبناء القدرات

05:25 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742919 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وقّع معهد الإدارة العامة ومؤسسة الحسين للسرطان اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي، بحضور رئيس مجلس أمناء المعهد، وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي. اضافة اعلان





وتركّز المذكرة على بناء القدرات المؤسسية وتطوير الكفاءات البشرية، وتنفيذ برامج تدريبية في القيادة وإدارة التغيير والجودة في الرعاية الصحية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل تُسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز الأداء المؤسسي.



وأكدت البلبيسي، خلال حفل التوقيع، ضرورة بناء شراكات حقيقية وفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى الدور المحوري للمعهد في تنفيذ خارطة تطوير القطاع العام.



وشدّدت على أن التدريب يجب أن يكون موجهاً نحو تطوير الكفايات والسلوكيات، بما يضمن مخرجات نوعية، لافتة إلى أهمية اعتماد أدوات ومعايير حديثة، ومعايير دقيقة لاختيار المشاركين.



وأضافت أن الاتفاقية تحمل قيمة مضافة، نظراً لتجربة مؤسسة الحسين للسرطان في إعداد القيادات، مبيّنة أن الاستثمار في قيادات تمتلك فكراً تطويرياً ملهماً يشكّل ركيزة للاستدامة ويحوّل التحديات إلى فرص.



من جانبها، أكدت مدير عام المعهد المهندسة سهام الخوالدة، أن التعاون مع مؤسسة وطنية رائدة كمؤسسة الحسين للسرطان يجسّد التزام المعهد بتوسيع نطاق عمله، وبما ينسجم مع أهدافه الاستراتيجية في تطوير الكفاءات ورفع مستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز دور الموظف كعنصر فاعل في التنمية الشاملة.



بدورها، قالت المدير العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، إن خطة تحديث القطاع العام تستند إلى رفع الكفاءات عبر العمل مع مؤسسات المجتمع المدني، واتباع منهجيات علمية.



وأوضحت أن المستشفى يعمل وفق معايير عالمية لتحقيق التميّز من خلال الكفاءات المحلية، مشيرة إلى أن نسبة رضا متلقي الخدمة تجاوزت 90 بالمئة.



وبيّنت قطامش أن التعاون مع المعهد يركّز على محورين: الأول، بناء قدرات العاملين في القطاعين العام والصحي، بما في ذلك الكوادر الإدارية؛ والثاني، إدماج رسائل التوعية والتثقيف الصحي من خلال موظفي القطاع العام ونقلها إلى مختلف فئات المجتمع.