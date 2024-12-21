 
السبت 2024-12-21 07:56 م
 

اجتماع للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في مادبا

مادبا
مادبا
السبت، 21-12-2024 05:36 م

الوكيل الإخباري-   عُقد اجتماع للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في مادبا، بحضور النواب عيسى الكرادشة وبكر الحيصة وقاسم القباعي، لمناقشة بنود قانون الضمان الاجتماعي.

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وأوضح رئيس فرع الجمعية في مادبا فواز المحاسنة أن الاجتماع يهدف لتسليط الضوء على مطالب الجمعية بشأن تحسين القانون ما ينعكس إيجابا على المتقاعدين .

 
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