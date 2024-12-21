الوكيل الإخباري- عُقد اجتماع للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في مادبا، بحضور النواب عيسى الكرادشة وبكر الحيصة وقاسم القباعي، لمناقشة بنود قانون الضمان الاجتماعي.

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