اختتام المسابقة الوطنية للتصميم والتكنولوجيا في معهد اليوبيل

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
السبت، 29-11-2025 07:48 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت في معهد اليوبيل اليوم السبت فعاليات المسابقة الوطنية الحادية عشرة للتصميم والتكنولوجيا، والتي تحول خلالها المعهد إلى ورشة هندسية تفاعلية شهدت تنافس 60 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، قدموا نماذج سيارات صمموها اعتمادا على الدفع بواسطة كبسولات (CO₂) وخضعت لاختبارات ديناميكية دقيقة ضمن مضمار سباق متخصص.

وأقيمت الفعالية بحضور مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الدكتور طارق الطراونة، مندوبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وبمشاركة فرق طلابية من المدارس الحكومية والخاصة، تراوحت أعمارهم بين 14 و17 عاما.


وعمل الطلبة ضمن مجموعات مكونة من 3 إلى 6 أفراد، مستخدمين برمجيات (CAD/CAM) وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وعمليات (CNC) إضافة إلى تجارب النفق الهوائي (Wind Tunnel)، في سباق يجمع بين المعرفة العلمية والإبداع والعمل الجماعي.

 
 


