اختتام المسابقة الوطنية للتصميم والتكنولوجيا في معهد اليوبيل

وأقيمت الفعالية بحضور مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الدكتور طارق الطراونة، مندوبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وبمشاركة فرق طلابية من المدارس الحكومية والخاصة، تراوحت أعمارهم بين 14 و17 عاما.
وعمل الطلبة ضمن مجموعات مكونة من 3 إلى 6 أفراد، مستخدمين برمجيات (CAD/CAM) وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وعمليات (CNC) إضافة إلى تجارب النفق الهوائي (Wind Tunnel)، في سباق يجمع بين المعرفة العلمية والإبداع والعمل الجماعي.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل "المسائي" غدا بلواءي بني كنانة والكورة
-
وزير الدولة للشؤون القانونية: الحكومة تحيل القوانين إلى مجلس النواب وفقا للاحتياجات
-
أكثر من 100 ألف زائر لمهرجان الزيتون منذ انطلاقه
-
خبيرة: مدينة عمرة ستوفر آلاف فرص العمل
-
مجلس نقابة الصحفيين يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين يومي الأحد والاثنين
-
وزير الزراعة ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك
-
رئيس سلطة البترا يبحث والسفير الأميركي آفاق التعاون المشترك