الأمم المتحدة: أكثر من 16 ألف مريض فلسطيني بحاجة لرعاية خارج غزة

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين. كما تمنع إسرائيل إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع لاإنسانية كارثية.
-
أخبار متعلقة
-
روبيو: تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا
-
ترامب يؤكد أنه سيختار قريبا الرئيس المقبل للاحتياطي الفدرالي
-
الكرملين: المحادثات مع الولايات المتحدة "مفيدة" لكن هناك حاجة لـ"الكثير من العمل"
-
نتنياهو لا يتوقف عن مساعيه في نيل العفو .. ويطالب ترامب بالتدخل
-
هل مغامرة ترامب في فنزويلا تخرج عن سيطرته ؟ تقرير يجيب
-
إسرائيل تلوّح بتصعيد عسكري "لا مفرّ منه" في لبنان
-
ترامب يدلي بتصريحات هامة تثير قلق جميع الدول المجاورة لأمريكا
-
إدارة ترامب تدرس توسيع "حظر السفر" إلى نحو 30 دولة