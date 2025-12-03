الأربعاء 2025-12-03 08:28 ص

الأمم المتحدة: أكثر من 16 ألف مريض فلسطيني بحاجة لرعاية خارج غزة

الأمم المتحدة: أكثر من 16 ألف مريض فلسطيني بحاجة لرعاية خارج غزة
ارشيفية
الأربعاء، 03-12-2025 05:24 ص
الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أكثر من 16 ألفا و500 مريض فلسطيني لا يزالون بحاجة إلى رعاية منقذة للحياة خارج قطاع غزة.اضافة اعلان


وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين. كما تمنع إسرائيل إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع لاإنسانية كارثية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا

نفط

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

غزة

فلسطين غارات جوية إسرائيلية على خان يونس

علم فلسطين

فلسطين الجمعية العامة تصوّت على قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية

مخططات لإنشاء مناطق بديلة في جنوب غزة وشرقها لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي والجغرافي للقطاع

فلسطين مخططات لإنشاء مناطق بديلة في غزة لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي والجغرافي للقطاع

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان من المتوقع السبت، ان تتأثر المملكة بحالة عدم استقرار جوي.

الطقس حالة عدم استقرار جوي قادمة إلى المملكة بهذا الموعد_تفاصيل

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يؤكد أنه سيختار قريبا الرئيس المقبل للاحتياطي الفدرالي



 
 





الأكثر مشاهدة