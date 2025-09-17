اختتام المشاركة الأردنية في معرض التجارة الإفريقي 2025 في الجزائر

وأشاد وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، خلال زيارته الجناح الأردني بجودة الصناعات الأردنية وكفاءتها.
ويعد الأردن الدولة العربية الوحيدة من خارج الاتحاد الإفريقي المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي البارز، الأمر الذي منح الجناح الأردني ميزة استراتيجية في إبراز جودة وتنافسية الصناعة الأردنية أمام الأسواق الإفريقية.
