اختتام المشاركة الأردنية في معرض التجارة الإفريقي 2025 في الجزائر

الوكيل الإخباري- شاركت 14 شركة صناعية أردنية في الجناح الأردني الذي نظمته شركة بيت التصدير في معرض التجارة الإفريقي 2025 في الجزائر، الذي اختتمت أعماله أمس الأول بمشاركة أكثر من ألفي عارض من 80 دولة.

وأشاد وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، خلال زيارته الجناح الأردني بجودة الصناعات الأردنية وكفاءتها.