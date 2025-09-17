الأربعاء 2025-09-17 12:15 م
 

اختتام المشاركة الأردنية في معرض التجارة الإفريقي 2025 في الجزائر

الأربعاء، 17-09-2025 11:38 ص

الوكيل الإخباري-   شاركت 14 شركة صناعية أردنية في الجناح الأردني الذي نظمته شركة بيت التصدير في معرض التجارة الإفريقي 2025 في الجزائر، الذي اختتمت أعماله أمس الأول بمشاركة أكثر من ألفي عارض من 80 دولة.

وأشاد وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، خلال زيارته الجناح الأردني بجودة الصناعات الأردنية وكفاءتها.


ويعد الأردن الدولة العربية الوحيدة من خارج الاتحاد الإفريقي المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي البارز، الأمر الذي منح الجناح الأردني ميزة استراتيجية في إبراز جودة وتنافسية الصناعة الأردنية أمام الأسواق الإفريقية.

 
 
