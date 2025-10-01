اختتام فعاليات مهرجان أيام الرصيفة الثقافية

الوكيل الإخباري- اختتمت، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات مهرجان أيام الرصيفة الثقافية في موسمه الثامن عشر والذي نظمه منتدى الرصيفة للثقافة والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء تحت رعاية رئيس لجنة بلدية الرصيفة المهندس حسام النجداوي.

وأقيم المهرجان الذي استمر يومين في قاعة الملك عبدالله الثاني بن الحسين التابعة للبلدية بحضور عدد كبير من رواد المنتدى والهيئات الثقافية في اللواء.