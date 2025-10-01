الأربعاء 2025-10-01 01:25 م
 

اختتام فعاليات مهرجان أيام الرصيفة الثقافية

الأربعاء، 01-10-2025 12:06 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات مهرجان أيام الرصيفة الثقافية في موسمه الثامن عشر والذي نظمه منتدى الرصيفة للثقافة والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء تحت رعاية رئيس لجنة بلدية الرصيفة المهندس حسام النجداوي.

وأقيم المهرجان الذي استمر  يومين في قاعة الملك عبدالله الثاني بن الحسين التابعة للبلدية بحضور عدد كبير من رواد المنتدى والهيئات الثقافية في اللواء.


وقال رئيس المنتدى محمود الصالح، إن استمرارية هذا المهرجان تدل على الشغف الكبير الذي يسكن مثقفي لواء الرصيفة كل عام للمشاركة وتقديم نتاجهم الفني والأدبي والفكري لإثراء المشهد الثقافي في المدينة.

 
 
