اختتام فعاليات مهرجان أيام الرصيفة الثقافية

وأقيم المهرجان الذي استمر يومين في قاعة الملك عبدالله الثاني بن الحسين التابعة للبلدية بحضور عدد كبير من رواد المنتدى والهيئات الثقافية في اللواء.
وقال رئيس المنتدى محمود الصالح، إن استمرارية هذا المهرجان تدل على الشغف الكبير الذي يسكن مثقفي لواء الرصيفة كل عام للمشاركة وتقديم نتاجهم الفني والأدبي والفكري لإثراء المشهد الثقافي في المدينة.
