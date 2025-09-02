اختتام مسابقة شيف الطلبة الوافدين: فلسطين أولاً ومصر ثانياً والمغرب ثالثاً

وقد أحرز فريق الطلبة من دولة فلسطين الشقيقة المركز الأول، حيث مُنح جائزة مالية قيمتها (1500) دينار أردني، كما أحرز فريق الطلبة من جمهورية مصر العربية الشقيقة المركز الثاني، وتم منحه جائزة مالية قيمتها (1000) دينار أردني، وأخيراً أحرز فريق الطلبة من المملكة المغربية الشقيقة المركز الثالث، وقد تم منحه جائزة مالية قيمتها (500) دينار أردني.
وتجدر الإشارة إلى أن المسابقة نُفذت على أربعة مراحل قام خلالها كل فريق بطهي وتقديم عدة أطباق تم اختيارها من الأطباق الشعبية لكل دولة من دول الطلبة المشاركين، وقد أشرفت على تنفيذ المسابقة لجنة تحكيم مكونة من عدد من أصحاب الاختصاص والخبرة في هذا المجال: عدد (2) شيف محترف، وعضو هيئة تدريس من الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، إضافةً إلى عضو مراقب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت مؤخراً وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة بتنفيذ مجموعة من البرامج الترفيهية والتحفيزية للطلبة الوافدين تحت عنوان "أنتم سفراء الأردن"، وذلك تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
