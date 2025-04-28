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اختتام مشروع "بيليف" لتعزيز التمكين الاقتصادي

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
 
الإثنين، 28-04-2025 02:50 م

الوكيل الإخباري-    رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، حفل اختتام مشروع "بيليف"، الذي نفذته منظمة التعليم لأجل التوظيف في الأردن بالشراكة مع مؤسسة "كوبي" الإيطالية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي للفئات المستهدفة، بما فيها النساء والأشخاص ذوو الإعاقة.

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وأكدت بني مصطفى، أهمية الشراكة الفاعلة مع منظمة التعليم لأجل التوظيف والشركاء المعنيين، مشيدة بالجهود التي أفضت إلى استفادة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية من الفرص التدريبية في هذا البرنامج، وأثرها الإيجابي في إطلاق الطاقات الكامنة للمستفيدين منه.

 

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة، تضمنت خطة تنفيذية لتشغيل "ذوي الإعاقة"، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومن بينها وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مؤكدة انسجام هذه الجهود مع الالتزامات العديدة للقمة العالمية للإعاقة 2025، التي نظمها أخيرا الأردن وألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة في برلين.

 
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