اختتام مشروع "بيليف" لتعزيز التمكين الاقتصادي

الوكيل الإخباري- رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، حفل اختتام مشروع "بيليف"، الذي نفذته منظمة التعليم لأجل التوظيف في الأردن بالشراكة مع مؤسسة "كوبي" الإيطالية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي للفئات المستهدفة، بما فيها النساء والأشخاص ذوو الإعاقة.

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وأكدت بني مصطفى، أهمية الشراكة الفاعلة مع منظمة التعليم لأجل التوظيف والشركاء المعنيين، مشيدة بالجهود التي أفضت إلى استفادة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية من الفرص التدريبية في هذا البرنامج، وأثرها الإيجابي في إطلاق الطاقات الكامنة للمستفيدين منه.