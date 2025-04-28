اختتام مشروع "بيليف" لتعزيز التمكين الاقتصادي

وأكدت بني مصطفى، أهمية الشراكة الفاعلة مع منظمة التعليم لأجل التوظيف والشركاء المعنيين، مشيدة بالجهود التي أفضت إلى استفادة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية من الفرص التدريبية في هذا البرنامج، وأثرها الإيجابي في إطلاق الطاقات الكامنة للمستفيدين منه.
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