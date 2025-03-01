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اختتام منافسات بطولة المملكة لرفع الأثقال

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 01-03-2025 04:32 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت أمس الجمعة، منافسات بطولة المملكة المفتوحة لرفع الأثقال والتي أقامها الاتحاد الأردني لرفع الأثقال في صالة يوسف الكرمي بمجمع الأمير رعد الرياضي في مدينة الحسين للشباب.

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وشهدت البطولة مشاركة 47 لاعبة ولاعبا مثلوا 5 أندية هي مرصع ويرموك البقعة وحطين وخريبة السوق وفريق الأمن العام حيث تنافسوا ضمن فئات الناشئين والشباب والكبار من كلا الجنسين. 

 
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