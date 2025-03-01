اختتام منافسات بطولة المملكة لرفع الأثقال

الوكيل الإخباري- اختتمت أمس الجمعة، منافسات بطولة المملكة المفتوحة لرفع الأثقال والتي أقامها الاتحاد الأردني لرفع الأثقال في صالة يوسف الكرمي بمجمع الأمير رعد الرياضي في مدينة الحسين للشباب.

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