اختتام منافسات بطولة المملكة لرفع الأثقال

وشهدت البطولة مشاركة 47 لاعبة ولاعبا مثلوا 5 أندية هي مرصع ويرموك البقعة وحطين وخريبة السوق وفريق الأمن العام حيث تنافسوا ضمن فئات الناشئين والشباب والكبار من كلا الجنسين.
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