وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي بسام الياسين

الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الصحفي بسام الياسين، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الخميس.

واستذكر المومني مناقب الفقيد ودوره الإعلامي، وإسهاماته الصحفية خلال رحلة طويلة في الصحافة الأردنية.