اختتام ورشة "التكيف مع تغير المناخ" في مأدبا

الوكيل الإخباري- نفذت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، بالتعاون مع الرؤية العلمية المستدامة في مأدبا، اليوم السبت، الورشة الختامية لمشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة"، بحضور المشاركين من محافظات مأدبا والكرك والطفيلة ومعان.

وهدفت الورشة إلى نشر الوعي حول التكيف مع تغير المناخ في المحافظات الأربع، بحضور مساعد محافظ مأدبا راكان العدوان، وعضو مجلس المحافظة محمود الحيصة.



وقدمت أخصائية إصلاح السياسات والتعليم في "الفاو" سامية عكروش، إيجازا حول المشروع الذي نفذ في المحافظات الأربع خلال الأشهر الستة الماضية، فيما قدم إياد بطارسة من شركة الرؤية العلمية المستدامة، وهي الشركة المنفذة للمشروع، إيجازا عن أنشطة ونتائج المشروع.



واشتملت الورشة على مداخلات من متحدثين من كل محافظة حول التحديات التي تواجهها محافظاتهم، وأهم مبادرات التكيف مع تغير المناخ القابلة للتنفيذ.