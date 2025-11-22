اختتام ورشة "التكيف مع تغير المناخ" في مأدبا

وهدفت الورشة إلى نشر الوعي حول التكيف مع تغير المناخ في المحافظات الأربع، بحضور مساعد محافظ مأدبا راكان العدوان، وعضو مجلس المحافظة محمود الحيصة.
وقدمت أخصائية إصلاح السياسات والتعليم في "الفاو" سامية عكروش، إيجازا حول المشروع الذي نفذ في المحافظات الأربع خلال الأشهر الستة الماضية، فيما قدم إياد بطارسة من شركة الرؤية العلمية المستدامة، وهي الشركة المنفذة للمشروع، إيجازا عن أنشطة ونتائج المشروع.
واشتملت الورشة على مداخلات من متحدثين من كل محافظة حول التحديات التي تواجهها محافظاتهم، وأهم مبادرات التكيف مع تغير المناخ القابلة للتنفيذ.
وبينت مقررة تجمع لجان المرأة في مأدبا ومنسقة المشروع جازية المعايعة، أن هذا المشروع له دور في دعم التكيف مع المناخ وتمكين السيدات من مواجهة تحدياته.
