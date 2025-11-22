الأحد 2025-11-23 11:25 ص
 

فيديو .. حركة بسيطة لزوجته تكشف عن قيم وأدب الرئيس الشرع أمام الجميع

فيديو .. حركة بسيطة لزوجته تكشف عن قيم وأدب الرئيس الشرع أمام الجميع
فيديو .. حركة بسيطة لزوجته تكشف عن قيم وأدب الرئيس الشرع أمام الجميع
 
السبت، 22-11-2025 06:41 م
الوكيل الإخباري-   أثار الرئيس السوري أحمد الشرع تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسحبه كرسي زوجته لطيفة الدروبي لمساعدتها على الجلوس بطريقة لائقة، ما يعكس احترامه لها ووقاره.اضافة اعلان


وظهر الرئيس الشرع خلال لقاء رسمي مع أبناء "الشهداء" والمتفوقين بمناسبة اليوم العالمي للطفل مؤخراً، وعند توجهه مع زوجته للجلوس على الطاولة مع الأطفال برفقتها، سحب لها الكرسي لمساعدتها في الجلوس، في حركة لفتت رواد منصات التواصل.

وتفاعل النشطاء مع هذه الحركة، وأشادوا بالشرع، مشيرين إلى احترامه ومحبته لزوجته، وإلى قيمة ذلك ولباقته.

وقال أحدهم معلقاً: "الرجل الذي يسحب الكرسي لزوجته يعلم أن الاحترام قيمة قبل الحب، وتُدلّل أنوثتها قبل أن تُطلب.. تلك التفاصيل الصغيرة تكشف دائماً عن ما بداخل الرجل وما تربّى عليه من قيم وأدب ومعاني سامية.. اللهم اجعلنا خيراً لنسائنا واجعلهم خيراً لنا"، ووصفه آخر بـ"الرجل الحقيقي".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 587 دينارا والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 660 دينارا اليوم الأحد وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية الصناعة والتجارة تبدأ حملتها الرقابية بالتزامن مع الجمعة البيضاء

رئيس الوزراء جعفر حسان، في مستشفى الزرقاء الحكومي

أخبار محلية حسّان يوجّه بتسريع أعمال الصيانة لمستشفى الزرقاء الحكومي

بنك صفوة الإسلامي الراعي البرونزي لمؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي الراعي البرونزي لمؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

غزة

فلسطين مصادر إسرائيلية: واشنطن قد تستغرق شهورا لتقرر تشكيل قوة دولية بغزة

الأمم المتحدة: عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف

أخبار محلية الأمم المتحدة: الأردن يقود واحدة من أفضل تجارب التحديث

تعبيرية

أخبار الشركات التداول وفقًا للشريعة الإسلامية: حسابات إسلامية للمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 94.60 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 73.10 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 56.10 دينارا.

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد



 
 





الأكثر مشاهدة