فيديو .. حركة بسيطة لزوجته تكشف عن قيم وأدب الرئيس الشرع أمام الجميع

وظهر الرئيس الشرع خلال لقاء رسمي مع أبناء "الشهداء" والمتفوقين بمناسبة اليوم العالمي للطفل مؤخراً، وعند توجهه مع زوجته للجلوس على الطاولة مع الأطفال برفقتها، سحب لها الكرسي لمساعدتها في الجلوس، في حركة لفتت رواد منصات التواصل.
وتفاعل النشطاء مع هذه الحركة، وأشادوا بالشرع، مشيرين إلى احترامه ومحبته لزوجته، وإلى قيمة ذلك ولباقته.
وقال أحدهم معلقاً: "الرجل الذي يسحب الكرسي لزوجته يعلم أن الاحترام قيمة قبل الحب، وتُدلّل أنوثتها قبل أن تُطلب.. تلك التفاصيل الصغيرة تكشف دائماً عن ما بداخل الرجل وما تربّى عليه من قيم وأدب ومعاني سامية.. اللهم اجعلنا خيراً لنسائنا واجعلهم خيراً لنا"، ووصفه آخر بـ"الرجل الحقيقي".
التقى السيد الرئيس أحمد الشرع وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي اليوم مع مجموعة من الأطفال من أبناء الشهداء والمتفوقين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل. pic.twitter.com/Pf2utmJ9U2— تـيـم آلـمـوالي 🇸🇾🇸🇦 (@AbuTaym963) November 22, 2025
