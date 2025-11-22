حماس تتهم إسرائيل بـ"تحريك الخط الأصفر"

وكانت إسرائيل رسمت خطًا أصفر بموجب اتفاق وقف حرب غزة، لتحديد مناطق سيطرة جيشها في المناطق الشرقية من قطاع غزة، ووضعت حواجز بهذا اللون على الأرض.
وتزيد المساحة داخل الخط الأصفر التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي قليلًا على نصف مساحة القطاع، إلا أن حماس تتهم إسرائيل بتوسيعها.
وقالت الحركة في بيان، إن "تصاعد خروقات الاحتلال يضع الوسطاء والإدارة الأميركية أمام مسؤولية التصدي لمحاولاته الرامية إلى تقويض وقف إطلاق النار في غزة".
وتابعت حماس: "استمرار جيش الاحتلال في إزالة الخط الأصفر والتقدم به يوميًا باتجاه الغرب، وما يرافق ذلك من نزوح جماعي لأبناء شعبنا، إضافة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع، يعد خرقًا فاضحًا يرتكبه الاحتلال الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأضافت: "أسفرت الخروقات الصهيونية الممنهجة للاتفاق عن ارتقاء مئات الشهداء من جرّاء الغارات وعمليات القتل المتواصلة تحت ذرائع مختلقة، كما أدت إلى تغييرات في خطوط انسحاب جيش الاحتلال بما يخالف الخرائط التي جرى التوافق عليها".
سكاي نيوز
