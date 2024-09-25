ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 1.9% مقارنة بالعام 2023

11:23 ص

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الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الاردن والذي يشير الى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 1.9% خلال السبعة شهور الاولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفتره من عام 2023، وارتفاع المستوردات بنسبة 0.8%، وقد كان الارتفاع في الصادرات في بند المعاد تصديره بنسبة 34.7% والتي تشكل مساهمتها في الصادرات 9%، صاحبة انخفاض في الصادرات الوطنية بنسبة (0.7%) والتي تشكل مساهمتها 91% من مجموع الصادرات. اضافة اعلان





وعليه فان العجز في الميزان التجاري قد انخفض بنسبة (0.3%) خلال السبعة شهور الاولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.



اما عن قيم التجارة الخارجية فقد بلغت الصادرات الكلية منذ بداية العام حتى نهاية تموز من عام 2024 ماقيمته 5,366 مليون ديناراً اردنياً، منها الصادرات الوطنية 4,857 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 509 مليون ديناراً اردنياً، وبلغت قيمة المستوردات 10,742 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة.



وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (5,376) مليون ديناراً اردنياً حتى نهاية تموز من عام 2024، مقارنة مع (5,391) مليون دينار اردني في الفترة المقابلة من عام 2023.



اما قيمة الصادرات الكلية خلال شهر تموز من عام 2024 فقد بلغت ما مقداره 922 مليون ديناراً اردنياً، منها الصادرات الوطنية 839 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 83 مليون ديناراً اردنياً، فيما بلغت المستوردات 1,859 مليون ديناراً اردنياً. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (937) مليون ديناراً اردنياً خلال شهر تموز من عام 2024.



وبهذا فقد ارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر تموز من عام 2024 بنسبة 18.5% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 17.2%، والمعاد تصديره بنسبة 33.9%، والمستوردات بنسبة 14.3%، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد ارتفع بنسبة 10.4%.



اما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت 50% حتى نهاية تموز من عام 2024، مقارنة بنسبة 49% خلال الفتره ذاتها من عام 2023 بارتفاع مقداره نقطة مئوية واحدة، وبالنسبة للمقارنة الشهرية فقد بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50% خلال شهر تموز من عام 2024، مقارنة بنسبة 48% خلال نفس الشهر من عام 2023 بارتفاع مقداره 2 نقطة مئوية.



وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفضت كل من"الأسمدة الأزوتية او الكيماوية"،"الحلي والمجوهرات الثمينة"،"الفوسفات الخام"،"البوتاس الخام" لكن ارتفاع كل من "الألبسه وتوابعها من مصنرات" "محضرات الصيدلة" ساهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية. اما المستوردات فقد انخفض كل من "النفط الخام ومشتقاتة "،"الحلي والمجوهرات الثمينه"،"الادوات الكهربائية"، فيما ارتفعت قيمة كل من "العربات والدراجات"، "الأدوات الآلية"، "محضرات الصيدلة".



أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال امريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة، ودول الأتحاد الاوروبي ومن ضمنها هولندا، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، فيما انخفضت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها ايطاليا