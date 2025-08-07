الخميس 2025-08-07 10:45 ص
 

استحداث تخصص تكنولوجيا الطاقة الشمسية في كلية السلط التقنية

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الخميس، 07-08-2025 09:24 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن استحداث برنامج الدبلوم المتوسط في تكنولوجيا الطاقة الشمسية بكلية السلط التقنية، ابتداءً من العام الجامعي 2025/2026، في إطار جهود الجامعة المستمرة لتعزيز التعليم التقني وتطوير التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

اضافة اعلان


ويأتي القرار في إطار سعي الجامعة المتواصل لتطوير برامجها الأكاديمية وتقديم تخصصات تقنية نوعية تواكب مستجدات سوق العمل، وتنسجم مع الاطار الوطني الهادف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لز

أخبار الشركات زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية يجددان التعاون لمواصلة دعم القطاع

الدفاع المدني

أخبار محلية اصابات بحادث سير على طريق المفرق - الزرقاء

7ع

منوعات شاهد سائح سعودي يستعيد هاتفه بالقوة من لص في لندن

عنتعنع

منوعات إيطاليا تعتمد مشروعا تاريخيا لبناء أطول جسر معلق في العالم

الإمارات تواصل إسقاط المساعدات جواً في غزة

فلسطين الإمارات تواصل إسقاط المساعدات جواً في غزة

ادارة السير

أخبار محلية حريق مركبة يتسبب في أزمة سير بشارع الصناعة باتجاه خلدا

خهك

منوعات عادات "مقلقة" لأبرز متهم بالقتل داخل سجن أيداهو

القدس

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية إسرائيلية



 
 





الأكثر مشاهدة