استحداث تخصص تكنولوجيا الطاقة الشمسية في كلية السلط التقنية

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن استحداث برنامج الدبلوم المتوسط في تكنولوجيا الطاقة الشمسية بكلية السلط التقنية، ابتداءً من العام الجامعي 2025/2026، في إطار جهود الجامعة المستمرة لتعزيز التعليم التقني وتطوير التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

اضافة اعلان