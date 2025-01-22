اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وقال رئيس البلدية محمد المرايحة، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى البلدية بمنطقة أبو سيدو من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
وأشار إلى أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد المنطقة عن مراكز الترخيص المعتمدة.
وأوضح أن العربة ستقدم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين.
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