 
الأربعاء 2025-01-22 10:59 م
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

عربة الترخيص المتنقل
عربة الترخيص المتنقل
الأربعاء، 22-01-2025 09:58 م

الوكيل الإخباري-    تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية غربي إربد، يوم غد الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وقال رئيس البلدية محمد المرايحة، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى البلدية بمنطقة أبو سيدو من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وأشار إلى أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد المنطقة عن مراكز الترخيص المعتمدة.


وأوضح أن العربة ستقدم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين.

 
gnews

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