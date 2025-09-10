الأربعاء 2025-09-10 08:14 ص
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الأربعاء، 10-09-2025 07:59 ص
الوكيل الإخباري-   تنفّذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية المزار الشمالي، غدًا الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المُعلن عنها، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى منطقة جحفية التابعة للبلدية، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلةً بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، لبُعد اللواء عن أقرب مركز ترخيص في المحافظة، حيث ستُقدَّم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا.
 
 
