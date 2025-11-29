اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين يومي الأحد والاثنين

وستقدم عربة الترخيص المتنقلة جميع خدماتها للسائقين في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
