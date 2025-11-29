السبت 2025-11-29 10:11 م

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين يومي الأحد والاثنين

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
السبت، 29-11-2025 07:22 م

الوكيل الإخباري-    تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء، غدا الأحد وبعد غد الاثنين، برنامج خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

وستقدم عربة الترخيص المتنقلة جميع خدماتها للسائقين في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

 
 


