الإثنين 2025-08-11 10:37 ص
 

اعلان هام صادر عن شركة الكهرباء الأردنية

3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس
مولد كهربائي
 
الإثنين، 11-08-2025 10:10 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة "جيبكو" استمرار تأثير موجة الحر الشديدة لثلاثة أيام على الأقل، مشيرة إلى أن الحمل الكهربائي ارتفع اليوم بمقدار 65 ميغاواط مقارنة بيوم أمس.اضافة اعلان


ودعت الشركة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة بين الساعة السادسة والتاسعة مساءً، من خلال إطفاء الأجهزة والإنارة غير الضرورية، وتأجيل تشغيل الأجهزة الكهربائية الكبيرة، وضبط المكيف على 24 درجة مئوية أو أكثر، أو إطفائه إن أمكن، مؤكدة أن الترشيد يضمن استمرار التمتع بخدمة الكهرباء للجميع.
 
 
