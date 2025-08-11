اعلان هام صادر عن شركة الكهرباء الأردنية

10:10 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة "جيبكو" استمرار تأثير موجة الحر الشديدة لثلاثة أيام على الأقل، مشيرة إلى أن الحمل الكهربائي ارتفع اليوم بمقدار 65 ميغاواط مقارنة بيوم أمس.





ودعت الشركة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة بين الساعة السادسة والتاسعة مساءً، من خلال إطفاء الأجهزة والإنارة غير الضرورية، وتأجيل تشغيل الأجهزة الكهربائية الكبيرة، وضبط المكيف على 24 درجة مئوية أو أكثر، أو إطفائه إن أمكن، مؤكدة أن الترشيد يضمن استمرار التمتع بخدمة الكهرباء للجميع.