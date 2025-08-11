اعلان هام صادر عن شركة الكهرباء الأردنية

ودعت الشركة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة بين الساعة السادسة والتاسعة مساءً، من خلال إطفاء الأجهزة والإنارة غير الضرورية، وتأجيل تشغيل الأجهزة الكهربائية الكبيرة، وضبط المكيف على 24 درجة مئوية أو أكثر، أو إطفائه إن أمكن، مؤكدة أن الترشيد يضمن استمرار التمتع بخدمة الكهرباء للجميع.
-
أخبار متعلقة
-
البنك الدولي: أكثر من 16 ألف مزارع استفاد من برنامج "أرضي" لدعم القطاع الزراعي
-
إدارة السير توزع كمامات على ركاب وسائقي المركبات العمومية
-
فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء
-
تنويه هام من شركة الكهرباء لجميع الاردنيين.. هذه فترة الذروة
-
"بزمن قياسي".. طفل جرش المفقود يعود إلى أسرته
-
إعادة فتح الطريق الصحراوي بالاتجاهين بعد انحسار موجة الغبار
-
الدفاع المدني يتعامل مع حالات اختناق بسبب موجة الغبار
-
فعاليات ومبادرات شبابية في محافظات المملكة