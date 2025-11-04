انتخاب الأردن نائبا لرئيس الاجتماع الدولي الـ12للجان الوطنية لليونسكو

06:39 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752582 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شاركت اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم في الاجتماع الدولي الثاني عشر للجان الوطنية لليونسكو، المنعقد في مدينة سمرقند بأوزبكستان، حيث انتخب أمين سر اللجنة الوطنية سلطان الخليف نائبًا لرئيس الاجتماع. اضافة اعلان





وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الخليف عرض خلال الاجتماع أبرز نشاطات اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، مبينًا أن اللجنة أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتمثلت هذه الجهود في تعزيز قدرات منسقي ومنسقات المدارس المنتسبة لليونسكو على تصميم مشاريع في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، من خلال عقد شراكات مع العديد من الجهات، وصدر عن هذا المشروع دليل يضم 35 مشروعًا من أفضل الممارسات.



وأشار إلى أن اللجنة الوطنية عملت على تعزيز التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) من خلال تنفيذ مبادرة حكايات في التنمية المستدامة، التي تستهدف المدارس المنتسبة لليونسكو والألكسو مع مجموعة من الدول العربية، ومنها الأردن، للسنة الرابعة على التوالي، مبينًا أن المبادرة تهدف إلى دمج الشباب في هذه المدارس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وناقش الاجتماع عدة قضايا تنفذها اللجان الوطنية بالتعاون مع منظمة اليونسكو في مجالات التعليم والثقافة والعلوم.

