الثلاثاء 2025-11-04 07:07 م
 

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غداً

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 04-11-2025 06:06 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش غداً الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 9:30 صباحا ولغاية 4:30 عصرا، وسيشمل مناطق، (أم قنطرة، والنبي هود، والخريشية، وإسكان الفقراء، والرياشي، والعبارة، وعنيبة، والكفير، وإسكان المهندسين في أم قنطرة، وإسكان عنيبة، وحي الإسكان في جرش، والمجر، ومبنى بلدية جرش في منطقة الكفير، ومركز صحي الكفير).

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل السعدون

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل السعدون

الأمن يضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في عين الباشا

أخبار محلية الأمن يضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في عين الباشا

ب

اقتصاد محلي بحث التعاون بين جمعية رجال الأعمال والسفارة السريلانكية

ب

طب وصحة علماء صينيون يبتكرون جسيمات نانوية آمنة تمنع تكوّن الجلطات الدموية

وزير النقل يبحث مع الاتحاد الدولي للنقل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والخبرات

أخبار محلية وزير النقل يبحث مع الاتحاد الدولي للنقل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والخبرات

ب

طب وصحة الأسبرين يظهر قدرة على خفض خطر "مضاعفات قاتلة" لدى مرضى السكري

ل

طب وصحة طبيب يحذر من مخاطر تدفئة مقاعد السيارة على الرجال

انتخاب الأردن نائبا لرئيس الاجتماع الدولي الـ12للجان الوطنية لليونسكو

أخبار محلية انتخاب الأردن نائبا لرئيس الاجتماع الدولي الـ12للجان الوطنية لليونسكو



 
 





الأكثر مشاهدة