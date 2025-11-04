فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غداً

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 9:30 صباحا ولغاية 4:30 عصرا، وسيشمل مناطق، (أم قنطرة، والنبي هود، والخريشية، وإسكان الفقراء، والرياشي، والعبارة، وعنيبة، والكفير، وإسكان المهندسين في أم قنطرة، وإسكان عنيبة، وحي الإسكان في جرش، والمجر، ومبنى بلدية جرش في منطقة الكفير، ومركز صحي الكفير).
