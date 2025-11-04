الثلاثاء 2025-11-04 07:08 م
 

حماس تعلن العثور على جثة جندي إسرائيلي في غزة

الثلاثاء، 04-11-2025 05:23 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، العثور على جثة جندي إسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة إلى ترتيبات جارية لتسليمها إلى الجانب الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقال الجناح العسكري لحماس في بيان: "عثرنا اليوم (الثلاثاء) على جثة أحد جنود الاحتلال القتلى شرق حي الشجاعية، خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل الخط الأصفر، وجارٍ ترتيب إجراءات تسليمها".

وكانت إسرائيل قد سمحت لبعض عناصر حماس بدخول منطقة الخط الأصفر، الواقعة تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت حماس أن "دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من الحركة لفرق الصليب الأحمر، ساهم بشكل كبير في تسريع عمليات انتشال الجثامين، وأسفر عن العثور على العديد منها".

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "الاستعدادات تجري في إسرائيل لاستلام رفات أحد المحتجزين من حماس خلال الساعات المقبلة".

ومؤخرًا سلمت حماس إسرائيل جثث 3 رهائن، أعلنت السلطات الإسرائيلية هوياتهم.

ومن أصل 28 جثة كانت الحركة تحتجزها في قطاع غزة، تتبقى 8 جثث يفترض تسليمها لإسرائيل في صفقة تبادل، وفق المرحلة الأولى من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب.

