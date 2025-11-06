بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 8.3 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3468 عقدا.

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3338 نقطة، بارتفاع نسبته 0.36 بالمئة.