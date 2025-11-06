وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3338 نقطة، بارتفاع نسبته 0.36 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب تحلق من جديد في الأردن الخميس
-
وفد من غرفة تبوك يزور مرافق اقتصادية في العقبة
-
شركات أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض الخليج الصناعي
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
جمعية البنوك: الاقتصاد الأردني يتمتع بثقة دولية عالية
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الاربعاء
-
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 85 مليون دولار
-
الأردن يصدر سندات يوروبوند بأسعار فائدة منافسة بلغت 5.75% بقيمة 700 مليون دولار