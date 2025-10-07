افتتاح مستودعات طبية ووحدة تصوير الثدي في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري

الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام الخدمات الطبية الملكية، اليوم الثلاثاء، مستودعات طبية ووحدة تصوير الثدي الشعاعي التي تتكون من جهاز ماموغرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي وجهاز التراساوند 4D، في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري بمحافظة الكرك.

واستمع مدير عام الخدمات الطبية الملكية إلى إيجاز قدمه مدير المستشفى عن والمهام والواجبات التي يقوم بها المستشفى في جميع الأقسام، إضافة إلى خطط التطوير والتحديث المستقبلية التي تسهم بتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى والمراجعين.



وبين، مدير عام الخدمات أن مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري يضم نخبة من الكوادر الطبية المتميزة، التي تسعى لتقديم رسالتهم المتكاملة في جميع المجالات العلاجية والأكاديمية والسريرية.