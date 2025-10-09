افتتاح معرض للتراث الشعبي في لواء الاغوار الشمالية

واشتمل المعرض التراثي على مجموعة واسعة من الأدوات والمقتنيات القديمة والملابس والمطرزات الشعبية التي تحمل الصبغة التراثية، ما يعكس أصالة الموروث الشعبي والارتباط الإنساني بجذوره وتاريخه.
وأكد الزغول، حرص وزارة الثقافة على دعم المبادرات التي تُسهم في إبراز التنوع الثقافي في مختلف مناطق المملكة، مثمنا جهود القائمين على هذا المعرض وما يمثله من قيمة رمزية وتاريخية تعكس أصالة الموروث الوطني.
من جهته، أشار رئيس جمعية مرساة الثقافة ممدوح العامري، إلى أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الوعي بالموروث الشعبي والمحافظة عليه كجزء من الهوية الوطنية والثقافية.
وتحدث عن المجتمع المحلي، الدكتور علي الرياحنة ومحمد بني عامر، حول تاريخ ومكانة منطقة الأغوار الشمالية في التاريخ الإسلامي والتي تضم ثلاثة مقامات لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جانب المواقع الأثرية، مشيرين إلى ما تتميز به المنطقة من طبيعة زراعية وسياحية.
واختتم المعرض بقصيدة شعرية للشاعر غسان المقدادي تغنّى فيها بالأردن وتاريخه المجيد، وجرى توزيع الدروع التكريمية على عدد من المشاركين؛ تقديرا لجهودهم في تفعيل الحراك الثقافي.
