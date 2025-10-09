افتتاح معرض للتراث الشعبي في لواء الاغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- افتتح مدير ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول، اليوم الخميس، فعاليات معرض التراث الشعبي في الأغوار الشمالية، الذي نظمته جمعية مرساة الثقافة بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، وذلك في مقر الصندوق الهاشمي في بلدة الشيخ حسين.

اضافة اعلان



واشتمل المعرض التراثي على مجموعة واسعة من الأدوات والمقتنيات القديمة والملابس والمطرزات الشعبية التي تحمل الصبغة التراثية، ما يعكس أصالة الموروث الشعبي والارتباط الإنساني بجذوره وتاريخه.



وأكد الزغول، حرص وزارة الثقافة على دعم المبادرات التي تُسهم في إبراز التنوع الثقافي في مختلف مناطق المملكة، مثمنا جهود القائمين على هذا المعرض وما يمثله من قيمة رمزية وتاريخية تعكس أصالة الموروث الوطني.



من جهته، أشار رئيس جمعية مرساة الثقافة ممدوح العامري، إلى أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الوعي بالموروث الشعبي والمحافظة عليه كجزء من الهوية الوطنية والثقافية.



وتحدث عن المجتمع المحلي، الدكتور علي الرياحنة ومحمد بني عامر، حول تاريخ ومكانة منطقة الأغوار الشمالية في التاريخ الإسلامي والتي تضم ثلاثة مقامات لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جانب المواقع الأثرية، مشيرين إلى ما تتميز به المنطقة من طبيعة زراعية وسياحية.