الأحد 2025-11-02 11:17 م
 

افتتاح ملتقى التعليم المهني والتقني في الاغوار الشمالية

افتتاح ملتقى التعليم المهني والتقني في الاغوار الشمالية
افتتاح ملتقى التعليم المهني والتقني في الاغوار الشمالية
 
الأحد، 02-11-2025 10:19 م
الوكيل الإخباري-  افتتحت في مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى التوجيه المهني والتقني، والذي تنظمه المديرية في مدرسة وادي الريان الثانوية للبنات، بالتعاون مع إدارة التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم.اضافة اعلان


وأكدت مديرة المديرية الدكتورة بسمة فريحات، أن برنامج التعليم المهني والتقني (BTEC)، يمثل نقلة نوعية في التعليم الأردني لدمجه بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي بما يؤهل الطلبة لسوق العمل، مشيدة بجهود الكوادر التربوية في دعم التعليم المهني بوصفه خيارا نوعيا لمستقبل قائم على المهارة والإبداع.

من جهتها، قالت مديرة الشؤون التعليمية الدكتورة لبنى الشاويش، إن التعليم المهني بات يشكل اليوم ركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرة الى أن برنامج التعليم المهني يعزز مهارات الطلبة العملية ويؤهلهم لمرحلة التعليم الجامعي والحياة العملية.

وشارك في الملتقى ورئيس مجلس التطوير التربوي بلواء الأغوار الشمالية عبدالرحمن الطبيشي، ورؤساء أقسام في مديرية التربية، إلى جانب عدد من مديري مدارس التعليم المهني والمعلمين وممثلين عن المجتمع المحلي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة روسيا.. مستشعر بصري جديد يسمح بتحليل محتوى الرصاص بسهولة ودون مختبرات

H

طب وصحة خمسة أسباب تجعل الجوز أساسيا لنمط حياة صحي

ل

طب وصحة كل ما تحتاج معرفته عن التهاب الجلد الدهني وأفضل طرق الوقاية منه

ل

طب وصحة نظام غذائي صحي يخفف معاناة القولون العصبي

الكيان يسحب 700 مركبة صينية من ضباطه لدواع أمنية

عربي ودولي الكيان يسحب 700 مركبة صينية من ضباطه لدواع أمنية

ا

عربي ودولي ليبيا.. ضبط 19 مهاجرا غير قانوني وتوقيف أحد المهربين في بنغازي

ل

أسواق ومال أوبك بلس تعلن زيادة إنتاجها اليومي بواقع 137 ألف برميل نفط يوميا

افتتاح ملتقى التعليم المهني والتقني في الاغوار الشمالية

أخبار محلية افتتاح ملتقى التعليم المهني والتقني في الاغوار الشمالية



 
 





الأكثر مشاهدة