افتتاح ملتقى التعليم المهني والتقني في الاغوار الشمالية

وأكدت مديرة المديرية الدكتورة بسمة فريحات، أن برنامج التعليم المهني والتقني (BTEC)، يمثل نقلة نوعية في التعليم الأردني لدمجه بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي بما يؤهل الطلبة لسوق العمل، مشيدة بجهود الكوادر التربوية في دعم التعليم المهني بوصفه خيارا نوعيا لمستقبل قائم على المهارة والإبداع.
من جهتها، قالت مديرة الشؤون التعليمية الدكتورة لبنى الشاويش، إن التعليم المهني بات يشكل اليوم ركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرة الى أن برنامج التعليم المهني يعزز مهارات الطلبة العملية ويؤهلهم لمرحلة التعليم الجامعي والحياة العملية.
وشارك في الملتقى ورئيس مجلس التطوير التربوي بلواء الأغوار الشمالية عبدالرحمن الطبيشي، ورؤساء أقسام في مديرية التربية، إلى جانب عدد من مديري مدارس التعليم المهني والمعلمين وممثلين عن المجتمع المحلي.
