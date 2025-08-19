"الأحوال المدنية": لا زيادة على رسوم استصدار الجواز الإلكتروني

الوكيل الإخباري- أكد المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، الثلاثاء، أنه لن يترتب أي زيادة على رسوم استصدار جواز السفر الإلكتروني.

اضافة اعلان