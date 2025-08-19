الثلاثاء 2025-08-19 03:50 م
 

"الأحوال المدنية": لا زيادة على رسوم استصدار الجواز الإلكتروني

جواز سفر أردني
جواز سفر
 
الوكيل الإخباري-   أكد المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، الثلاثاء، أنه لن يترتب أي زيادة على رسوم استصدار جواز السفر الإلكتروني.

وأضاف الطيب خلال لقاء في وزارة الاتصال الحكومي بعنوان "منظومة التحول الرقمي وإصدار جواز السفر الإلكتروني" أن الأنظمة والتعليمات المعمول فيها باستصدار جواز السفر التقليدي هي نفسها التي ستنطبق على الإلكتروني.

 
 
