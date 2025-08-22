الصفدي: يجب إجبار إسرائيل على إنهاء معاملتها اللاإنسانية للفلسطينيين

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن إعلان "تصنيف المرحلة المتكاملة للأمن الغذائي" (IPC) حدوث مجاعة في غزة، ووصف الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الواقع اللاإنساني بأنه إدانة أخلاقية وفشل للإنسانية، يعكسان حقيقة مأساوية تتمثل في السماح للحكومة الإسرائيلية بتجويع الفلسطينيين دون محاسبة.

اضافة اعلان



وأكد الصفدي، عبر منصة إكس، أن إنهاء هذه الكارثة الإنسانية يتطلب فقط رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والسماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية.



وقال، إن وزراء في الحكومة الإسرائيلية الذين يصفون الفلسطينيين بـ"الحيوانات البشرية" لن ينهوا سياسة التجويع ما لم يواجهوا تبعات جرائمهم.



وشدد على أن العالم مطالب بالتحرك فوراً، فلا ينبغي أن يموت المزيد من الفلسطينيين بسبب حرمانهم من الغذاء والماء والدواء، مبيناً أن استخدام التجويع كسلاح يعد جريمة حرب يمكن وقفها عبر الأدوات التي يوفرها القانون الدولي لمساءلة إسرائيل.



وأضاف، أن إسرائيل رفضت كل محاولات إقناعها بإنهاء معاملتها اللاإنسانية للفلسطينيين، ويجب إجبارها على ذلك، مؤكداً ضرورة تدفق الغذاء والمياه وحليب الأطفال والدواء فوراً إلى قطاع غزة، وتمكين وكالات الأمم المتحدة الإنسانية من استلام المساعدات وتوزيعها.