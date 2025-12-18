الأردنية للسياحة الوافدة تقيم حفلها التكريمي السنوي الثاني والعشرين

الوكيل الإخباري- أقامت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، مساء أمس الأربعاء، حفلها التكريمي السنوي الثاني والعشرين، بحضور عدد من المعنيين والعاملين في القطاع السياحي، وأعضاء الجمعيات السياحية، إلى جانب ممثلين عن السفارات والمنظمات الدولية والجهات الداعمة للجمعية.

