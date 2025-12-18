الأردنية للسياحة الوافدة تقيم حفلها التكريمي السنوي الثاني والعشرين

وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية غادة النجار، أن الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تواصل أداء دور محوري في دعم وتمثيل وتطوير مصالح أعضائها، رغم عام اتسم بتحديات عالمية متزايدة، شملت حالة من عدم اليقين، وضغوطاً اقتصادية، وتحولات متسارعة في ديناميكيات الأسواق السياحية.
