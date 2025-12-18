الخميس 2025-12-18 09:09 ص

الأردنية للسياحة الوافدة تقيم حفلها التكريمي السنوي الثاني والعشرين

الوكيل الإخباري-    أقامت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، مساء أمس الأربعاء، حفلها التكريمي السنوي الثاني والعشرين، بحضور عدد من المعنيين والعاملين في القطاع السياحي، وأعضاء الجمعيات السياحية، إلى جانب ممثلين عن السفارات والمنظمات الدولية والجهات الداعمة للجمعية.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية غادة النجار، أن الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تواصل أداء دور محوري في دعم وتمثيل وتطوير مصالح أعضائها، رغم عام اتسم بتحديات عالمية متزايدة، شملت حالة من عدم اليقين، وضغوطاً اقتصادية، وتحولات متسارعة في ديناميكيات الأسواق السياحية.

 
 


