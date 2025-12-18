عمان تتأهب لنهائي كأس العرب 2025 بأجواء حماسية ودعوات لا تتوقف

واكتست شوارع العاصمة ومختلف المدن بالأعلام الأردنية التي رفرفت على المنازل والسيارات والنوافذ، في مشهد يعكس حجم الالتفاف الشعبي حول المنتخب الوطني، وسط حالة من الفخر والاعتزاز بالإنجاز التاريخي الذي حققه النشامى بوصولهم إلى المباراة النهائية.
وامتلأت الشوارع بالجماهير المتوجهة لحضور المباراة في المقاهي والساحات العامة وشاشات العرض، برفقة عائلاتهم وأحبائهم، في أجواء امتزجت فيها الحماسة بالأمل والدعاء، مؤكدين وقوفهم صفًا واحدًا خلف المنتخب في هذا الاستحقاق الكروي الكبير.
وتواصلت الدعوات والتمنيات بالتوفيق للنشامى، عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي مختلف التجمعات، آملين أن يكلل الأداء المميز للمنتخب بتحقيق اللقب العربي، وإهدائه للجماهير الأردنية التي لم تدخر جهدًا في الدعم والمؤازرة.
ويُنظر إلى هذا النهائي على أنه محطة مفصلية في مسيرة الكرة الأردنية، وفرصة جديدة لتأكيد حضور النشامى القوي على الساحة العربية، وترسيخ مكانتهم بين كبار المنتخبات، في ظل الدعم الجماهيري الواسع الذي يرافقهم داخل الملعب وخارجه.
-
أخبار متعلقة
-
مباراة النشامى والمغرب في نهائي كأس العرب بموعدها المحدد
-
تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر
-
مهرجان التمور الأردنية حصاد سنوات من الإنجاز وترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي
-
الصفدي يحاضر في جامعة اليرموك حول السياسة الخارجية الأردنية
-
"التدريب المهني" تختتم دورة متخصصة في السلامة المهنية
-
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في الأغوار الشمالية
-
الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم
-
80 ألف مشجع يملؤون لوسيل بنهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب