عمان تتأهب لنهائي كأس العرب 2025 بأجواء حماسية ودعوات لا تتوقف

الوكيل الإخباري- تعيش العاصمة عمّان، حالياً أجواءً وطنية حماسية تزامنًا مع ترقّب الجماهير الأردنية للمباراة النهائية لكأس العرب 2025، التي تجمع المنتخب الوطني الأردني “النشامى” بنظيره المغربي، والمقامة في دولة قطر الشقيقة. اضافة اعلان





واكتست شوارع العاصمة ومختلف المدن بالأعلام الأردنية التي رفرفت على المنازل والسيارات والنوافذ، في مشهد يعكس حجم الالتفاف الشعبي حول المنتخب الوطني، وسط حالة من الفخر والاعتزاز بالإنجاز التاريخي الذي حققه النشامى بوصولهم إلى المباراة النهائية.



وامتلأت الشوارع بالجماهير المتوجهة لحضور المباراة في المقاهي والساحات العامة وشاشات العرض، برفقة عائلاتهم وأحبائهم، في أجواء امتزجت فيها الحماسة بالأمل والدعاء، مؤكدين وقوفهم صفًا واحدًا خلف المنتخب في هذا الاستحقاق الكروي الكبير.



وتواصلت الدعوات والتمنيات بالتوفيق للنشامى، عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي مختلف التجمعات، آملين أن يكلل الأداء المميز للمنتخب بتحقيق اللقب العربي، وإهدائه للجماهير الأردنية التي لم تدخر جهدًا في الدعم والمؤازرة.



ويُنظر إلى هذا النهائي على أنه محطة مفصلية في مسيرة الكرة الأردنية، وفرصة جديدة لتأكيد حضور النشامى القوي على الساحة العربية، وترسيخ مكانتهم بين كبار المنتخبات، في ظل الدعم الجماهيري الواسع الذي يرافقهم داخل الملعب وخارجه.

