تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة .. والأرصاد تحذر

الوكيل الإخباري- تتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن تسود أجواء مستقرة وباردة خلال الأيام الأربعة المقبلة، مع ارتفاعات طفيفة ومتدرجة على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة في أغلب مناطق المملكة.





وتالياً تفاصيل حالة الطقس المتوقعة للأيام الأربعة المقبلة :





الخميس:

نهارًا يكون الطقس مستقرًا مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتسود أجواء مشمسة وباردة في أغلب المناطق، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلًا يكون الطقس باردًا جدًا في أغلب المناطق، وباردًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



تحذيرات الخميس: تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، مع خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.



الجمعة:



يستمر الطقس باردًا نهارًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في شرق المملكة.



ليلًا يكون الطقس باردًا جدًا فوق المرتفعات الجبلية العالية وباردًا في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



تحذيرات الجمعة: احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.



السبت:



يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.



ليلًا يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



تحذيرات السبت: احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.



الأحد:



يطرأ ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



ليلًا يكون الطقس باردًا جدًا فوق المرتفعات الجبلية العالية وباردًا في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، بسبب احتمالية تشكل الضباب والصقيع والانجماد، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

