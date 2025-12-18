الإعلان عن تشكيلة "النشامى" في نهائي كأس العرب أمام المغرب

05:43 م

الوكيل الإخباري- أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي، الخميس، عن التشكيلة الرسمية "للنشامى" التي ستواجه المنتخب المغربي في تمام الساعة 7 مساء في نهائي كأس العرب 2025. اضافة اعلان





وتضم التشكيلة كلا من: يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، عصام السميري، عامر جاموس، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، علي علوان، محمد أبو زريق.









