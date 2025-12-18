الخميس 2025-12-18 07:52 م

الإعلان عن تشكيلة "النشامى" في نهائي كأس العرب أمام المغرب

الخميس، 18-12-2025 05:43 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي، الخميس، عن التشكيلة الرسمية "للنشامى" التي ستواجه المنتخب المغربي في تمام الساعة 7 مساء في نهائي كأس العرب 2025.اضافة اعلان


وتضم التشكيلة كلا من: يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، عصام السميري، عامر جاموس، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، علي علوان، محمد أبو زريق.
 
 


