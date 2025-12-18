الإعلان عن تشكيلة "النشامى" في نهائي كأس العرب أمام المغرب

وتضم التشكيلة كلا من: يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، عصام السميري، عامر جاموس، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، علي علوان، محمد أبو زريق.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تستعد لإطلاق وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية
-
ولي العهد والأميرة رجوة وعدد من الأمراء يساندون "النشامى" في ستاد لوسيل
-
مركز تدريب المياه ينفذ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لقطاع المياه الفلسطيني
-
عمان تتأهب لنهائي كأس العرب 2025 بأجواء حماسية ودعوات لا تتوقف
-
مباراة النشامى والمغرب في نهائي كأس العرب بموعدها المحدد
-
تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر
-
مهرجان التمور الأردنية حصاد سنوات من الإنجاز وترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي
-
الصفدي يحاضر في جامعة اليرموك حول السياسة الخارجية الأردنية