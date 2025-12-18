مباراة النشامى والمغرب في نهائي كأس العرب بموعدها المحدد

الوكيل الإخباري- أكدت اللجنة المنظمة لكأس العرب فيفا 2025، أن المباراة النهائية بين النشامى والمنتخب المغربي لا تزال على موعدها المقرر عند الساعة السابعة مساء.

