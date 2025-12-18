الخميس 2025-12-18 05:32 م

مباراة النشامى والمغرب في نهائي كأس العرب بموعدها المحدد

الخميس، 18-12-2025 05:25 م

الوكيل الإخباري- أكدت اللجنة المنظمة لكأس العرب فيفا 2025، أن المباراة النهائية بين النشامى والمنتخب المغربي لا تزال على موعدها المقرر عند الساعة السابعة مساء.

وكانت قررت اللجنة تأجيل مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين السعودية والإمارات بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ صباح اليوم على العاصمة القطرية الدوحة.

 
 


