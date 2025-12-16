الثلاثاء 2025-12-16 10:54 م

مجلس الوزراء يحيل موظفين على التقاعد - أسماء

مجلس الوزراء يحيل موظفين على التقاعد - أسماء
مجلس الوزراء يحيل موظفين على التقاعد - أسماء
الثلاثاء، 16-12-2025 09:20 م
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إحالة موظفين في عدد من الوزارات والدوائر إلى التقاعد.اضافة اعلان


وتاليا الأسماء كما وردت في الجريدة الرسمية:


Image1_12202516211946850310290.jpg
Image2_12202516211946850310290.jpg
Image3_12202516211946850310290.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

أخبار محلية الموافقة على إصدار عملة برونزية جديدة في الأردن.. ما القصة؟

بريطانيا تحذر مواطنيها ورعاياها من السفر والتواجد في مناطق عديدة بلبنان

عربي ودولي بريطانيا تحذر مواطنيها ورعاياها من السفر والتواجد في مناطق عديدة بلبنان

ا

أخبار محلية مدارس جديدة تعلن تأخير دوامها الأربعاء

مستشار الشرع: نسعى لإصلاح وترميم الشقوق التي خلفها النظام السابق

عربي ودولي مستشار الشرع: نسعى لإصلاح وترميم الشقوق التي خلفها النظام السابق

ل

عربي ودولي الحكم بإعدام مسؤول صيني رفيع بتهمة تلقي رشاوى

برميل النفط الأميركي دون الـ55 دولارًا لأول مرة منذ 2021

أسواق ومال برميل النفط الأميركي دون الـ55 دولارًا لأول مرة منذ 2021

أوقاف معان تُطبق نظام الأذان الموحد في 240 مسجداً

أخبار محلية أوقاف معان تُطبق نظام الأذان الموحد في 240 مسجداً

صدور نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الجريدة الرسمية

أخبار محلية صدور نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الجريدة الرسمية



 






الأكثر مشاهدة