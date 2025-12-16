الثلاثاء 2025-12-16 09:18 م

الثلوج تزور الأردن صباح الأربعاء في هذه المناطق

الثلاثاء، 16-12-2025 07:36 م
الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، إن الأجواء ستكون ضبابية وباردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة في مختلف مناطق المملكة الليلة، مع توقع هطول زخات من الأمطار في المناطق الجنوبية.اضافة اعلان


وأضافت الأرصاد الجوية أن الأجواء ستستمر ضبابية وباردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة في بعض الأحيان في معظم مناطق المملكة يوم الأربعاء.

وتوقعت هطول زخات من الأمطار الغزيرة أحيانًا مع ساعات الصباح في المناطق الجنوبية ومدينة العقبة، محذرة من احتمالية تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.

كما توقعت الأرصاد الجوية هطول زخات مطرية ممزوجة بالثلج صباح الأربعاء على القمم الجبلية الجنوبية العالية لفترات قصيرة وسريعة.

وأشارت الإدارة إلى تراجع حدة المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة مع ساعات مساء وليل الأربعاء.
 
 


